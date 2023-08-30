На трассе Сургут-Нижневартовска ночью 3 сентября приостановят движение транспорта Фото: Юлия Кучеренко

Ночью 3 сентября на дороге Сургут-Нижневартовск перекроют движение транспорта. Связано это с работами по демонтажу рамных металлических конструкций. Об этом сообщает Управление автодорог Югры.

- В период с 00:00 до 03:00 часов в связи с проведением работ по демонтажу рамных металлических конструкций на участке капремонта автодороги Сургут-Нижневартовск (с 213 по 217 км) будет временно ограничено движение автотранспорта - говорится в сообщении.

Водителей попросили учитывать эти ограничения при планировании поездок.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кондинском районе завершается второй этап капремонта дороги Урай – Шаим.