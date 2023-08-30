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НовостиПроисшествия30 августа 2023 11:35

В Югре полицейские задержали наркосбытчиков с крупной партией наркотиков

Полицейские накрыли банду наркоторговцев, которые собирались распространить наркотики на территории Югры и Ямала
Виктория Терина
В Югре полицейские задержали наркосбытчиков с крупной партией наркотиков

В Югре полицейские задержали наркосбытчиков с крупной партией наркотиков

Фото: Татьяна Коркина

Полицейские Югры пресекли распространение на территории двух регионов 3 кг наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО - Югре.

- На 125 километре автодороги Сургут – Салехард задержали троих жителей Иркутской области, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, - говорится в сообщении полиции.

Мужчины перевозили крупную партию запрещенных веществ на автомобиле Kia Rio. В спинках заднего ряда сидений иномарки полицейские нашли и изъяли шесть полимерных пакетов с 3 кг вещества.

Нарушители признались, что забрали наркотики из тайника в лесу на территории Сургутского района и планировали распространить его в разных населенных пунктах ХМАО-Югры и ЯНАО мелкими партиями.

На данный момент все трое заключены под стражу, заведено уголовное дело.