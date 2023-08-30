В Нефтеюганске сотрудник приюта для животных украл морской контейнер. Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре

В Нефтеюганске полицейские вернули морской контейнер его владельцу. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, выяснилось, что вор зашел на территорию местной общественной организации помощи животным и украл 4-х тонный морской контейнер, стоимость которого составляет 400 тысяч рублей.

Подозреваемым в краже оказался уже трижды судимый 36-летний работник организации. Мужчина нанял спецтехнику и вывез контейнер в пункт приема металла, где сдал его на металлолом за 58 тысяч рублей.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, против него завели уголовное дело.