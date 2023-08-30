Этим летом югорчане посетили больше 100 зарубежных стран

Фото: Светлана Емельянова

Каждый пятый из жителей Югры, выезжающих за границу, провел свой отпуск в Абхазии и Турции. Об этом сообщают специалисты МегаФона, которые проанализировали обезличенные данные абонентов в роуминге. Не отстают по популярности среди населения северного региона Египет, ОАЭ и Китай.

Покорили югорские путешественники и редкие среди россиян туристические места – Лихтенштейн, Австралию, Аргентину, Багамские острова и Исландию.

Статистика гласит, что жителей нашей страны по-прежнему привлекает Турция. Но заметно вырос интерес и странам Африки. Популярность Египта этим летом взлетела на 176%. Другим же растущим африканским маршрутом для отпуска стал Тунис, который в этом году принял в 3,5 раза больше отдыхающих из России, чем за аналогичный период 2022-го. Не менее актуален азиатский туризм. Поток российских путешественников в Таиланд, Малайзию, Шри-Ланку, Южную Корею и Индонезию увеличился почти на 40%.