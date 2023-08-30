Глава Радужного вручила семьям участников СВО социальные карты

Фото: телеграм-канал Натальи Гулиной

Мэр Радужного вручила семьям участников СВО социальные карты «Zабота». Об этом глава города Наталья Гулина сообщила в своем телеграм-канале.

Глава лично вручила членам семей участников СВО социальные карты, которые позволят военнослужащим и их семьям получить скидки на отдельные виды товаров и услуг, например на проезд на транспорте.

- Членами семей бойцов в рамках программы считаются супруг, дети и родители военнослужащего. «Zабота» - большой социальный проект в Югре. В Радужном к акции присоединились 18 предпринимателей. От всей души благодарю представителей бизнеса за активность, вовлеченность и патриотизм. Тем самым, Вы проявляете свое уважение к семьям тех, кто стоит на защите рубежей нашей Родины и борется с нацизмом, - сообщили Наталья Гулина.