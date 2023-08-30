В Сургутском районе водитель легковушки погиб, столкнувшись с «Газелью». Фото: скриншот из видео УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Сургутском районе в ДТП при столкновении с «ГАЗелью» погиб водитель легковушки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Югры. Авария произошла сегодня утром на 24 километре автодороги «Сургут – Лянтор».

- Сегодня около 07:05 на 24 километре автодороги «Сургут – Лянтор» произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля «ГАЗель» под управлением мужчины 1978 года рождения и автомобиля «Хендай Солярис» под управлением мужчины 2003 года рождения - сообщили в УГИБДД России по ХМАО-Югре.

В результате ДТП водитель автомобиля марки «Хендай» скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Сейчас на месте ДТП работают следователи, причины и обстоятельства аварии выясняются.