В Нижневартовске пенсионер спровоцировал ДТП, в котором пострадал он сам и пассажирка другого авто. Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за сутки зарегистрировано 4 ДТП, в которых 6 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пассажир. В Госавтоинспекции Югры сообщили, что в Нижневартовске 68-летний водитель «ЗАЗ», выезжая на проезжую часть с прилегающей территории, не уступил дорогу автомобилю «Toyota», под управлением 37-летнего мужчины. Автомобили столкнулись и в результате виновник аварии и 37-летняя пассажирка Toyota получили травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции задержано 13 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 206 водителей и 47 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.