Прокуратура контролирует расследование дела об отравлении мужчин из Горноправдинска Фото: Татьяна Коркина

Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура контролирует процесс расследования уголовного дела, которое завели из-за отравления двух жителей Горноправдинска алкоголем.

Напомним, предприниматель из Горноправдинска выпивал вместе со своим знакомым, а на утро мужчины обратились в больницу с симптомами отравления. Один из них попал в реанимацию и сейчас находится в коме, а второй мужчина скончался. Известно, что алкоголь мужчины купили в Тюмени и хотели продегустировать, чтобы в дальнейшем продавать его в магазине.

Следком завел уголовное дело по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".