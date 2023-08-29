Глава СКР Бастрыкин поручил доложить о проверке ветхого общежития в Югре Фото: Татьяна Коркина

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах проверки из-за нарушения прав жителей Югры. Речь идет о жителях одного из домов в поселке Высоком (поселок под Мегионом), которые жалуются на жилье, в котором они боятся жить.

Внутри квартир и в подъезде провалились потолки, а после дождей в квартирах затоплены места, где расположена проводка, рушатся полы в комнатах над соседними квартирами. Больше всего люди боятся, что проблемы могут вызвать пожар, и проживающие в доме пенсионеры не смогут вовремя спастись

СК России по ХМАО-Югре проводит проверку, а глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Мокшину М.В. доложить об установленных обстоятельствах.