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НовостиПроисшествия29 августа 2023 16:49

Глава СКР Бастрыкин поручил доложить о проверке ветхого общежития в Югре

Жители одного из домов в поселке Высоком вынуждены жить в опасных для жизни и здоровья условиях
Виктория Терина
Глава СКР Бастрыкин поручил доложить о проверке ветхого общежития в Югре

Глава СКР Бастрыкин поручил доложить о проверке ветхого общежития в Югре

Фото: Татьяна Коркина

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах проверки из-за нарушения прав жителей Югры. Речь идет о жителях одного из домов в поселке Высоком (поселок под Мегионом), которые жалуются на жилье, в котором они боятся жить.

Внутри квартир и в подъезде провалились потолки, а после дождей в квартирах затоплены места, где расположена проводка, рушатся полы в комнатах над соседними квартирами. Больше всего люди боятся, что проблемы могут вызвать пожар, и проживающие в доме пенсионеры не смогут вовремя спастись

СК России по ХМАО-Югре проводит проверку, а глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Мокшину М.В. доложить об установленных обстоятельствах.