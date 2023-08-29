Во время СВО погиб рядовой из Нижневартовска Осип Семенов. Фото: администрация Нижневартовска

Выполняя задачи специальной военной операции погиб житель Нижневартовска Осип Семенов. В мэрии рассказали, что парень родился и вырос в Нижневартовске, учился в школе №2, а затем окончил Политехнический колледж, получив среднее профессиональное образование. С 2018 по 2019 год Осип проходил военную службу по призыву в воинской должности пулеметчика.

Во время СВО рядовой Осип Семенов служил в мотострелковой роте мотострелкового батальона. Он с честью отстаивал интересы Родины, защищая мирное население и посмертно награжден орденом Мужества.

Парня запомнили как человека готового прийти на помощь, доброго и отзывчивого. Он был искренним и скромным человеком. У Осипа остались мама, отец, сестра, бабушка. Правительство Югры окажет семье все необходимые меры поддержки, предусмотренные законодательством региона.