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НовостиПроисшествия29 августа 2023 16:01

В Ханты-Мансийске коммунальная служба сливала в Иртыш загрязненные сточные воды

«Водоканал» Ханты-Мансийска должен заплатить почти 5 миллионов рублей за загрязнение Иртыша
Виктория Терина
В Ханты-Мансийске коммунальная служба сливала в Иртыш загрязненные сточные воды

В Ханты-Мансийске коммунальная служба сливала в Иртыш загрязненные сточные воды

Фото: Юлия Кучеренко

Ханты-мансийский «Водоканал» должен заплатить за загрязнение Иртыша. Об этом сообщили в прокуратуре округа, ведомство обязала предприятие возместить причиненный экологический ущерб.

- Природоохранная прокуратура во время надзорных мероприятий выявила нарушения законодательства при сбросе сточных вод с канализационных очистных сооружений в водные объекты - говорится в сообщении прокуратуры.

Оказалось, что предприятие при использовании канализационных очистных сооружений проводило сброс недостаточно очищенных сточных вод в протоку Ходовая реки Иртыш. В результате реке и экологии причинен вред в размере свыше 4,89 миллионов рублей

Природоохранный прокурор направил иск в суд и потребовал возместить ущерб. Суд согласился с иском и теперь предприятие обязано выплатить эту сумму.