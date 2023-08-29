В Ханты-Мансийске коммунальная служба сливала в Иртыш загрязненные сточные воды Фото: Юлия Кучеренко

Ханты-мансийский «Водоканал» должен заплатить за загрязнение Иртыша. Об этом сообщили в прокуратуре округа, ведомство обязала предприятие возместить причиненный экологический ущерб.

- Природоохранная прокуратура во время надзорных мероприятий выявила нарушения законодательства при сбросе сточных вод с канализационных очистных сооружений в водные объекты - говорится в сообщении прокуратуры.

Оказалось, что предприятие при использовании канализационных очистных сооружений проводило сброс недостаточно очищенных сточных вод в протоку Ходовая реки Иртыш. В результате реке и экологии причинен вред в размере свыше 4,89 миллионов рублей

Природоохранный прокурор направил иск в суд и потребовал возместить ущерб. Суд согласился с иском и теперь предприятие обязано выплатить эту сумму.