В начале сентября в Нижневартовске усилят меры безопасности. Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске вводятся дополнительные меры безопасности, которые будут действовать в начале сентября. Связано это с несколькими событиями: День знаний, День работников нефтяной и газовой промышленности, Единый день голосования. В этот период полицейские перейдут на усиленную службу. Будут патрулировать места массового скопления людей.

Особое внимание полиция уделит проверке транспорта. Подозрительные автомобили осмотрят на возможность провоза сомнительного багажа и груза. Как отметили в мэрии, за охраной общественного порядка будут следить в режиме реального времени через камеры видеонаблюдения комплекса «Безопасный город».

Жителям и гостям Нижневартовска, которые примут участие в массовых мероприятиях, потребуется пройти «входной фильтр». Полицейские просят отнестись к этому с пониманием.