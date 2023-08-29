В Пыть-Яхе гендиректора предприятия осудят за невыплату зарплаты Фото: Татьяна Коркина

В Пыть-Яхе завершено расследование уголовного дела против гендиректора коммерческого предприятия, оказывающего услуги грузоперевозок. Женщина больше двух месяцев не платила пятерым работникам, сумма долга превысила 1,4 миллиона рублей.

Не платила она не просто так, а из-за попытки создать видимость финансовой стабильности предприятия, и желания представить себя грамотным и эффективным руководителем перед контрагентами. Она не платила работникам расчет из-за их увольнения.

После того, как в дело вмешались следователи, руководитель полностью погасила долг перед бывшими сотрудниками. Уголовное дело передано в суд.