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НовостиОбщество29 августа 2023 11:11

Энергетики повысили надежность электроснабжения югорского поселения Казым

Энергетики заменили оборудование на высоковольтной подстанции «Амня»
Источник:kp.ru
Фото: Анна Атясова

Фото: Анна Атясова

Объект является ключевым звеном в схеме электроснабжения населенного пункта, где проживают около 1 700 человек. Чтобы подготовить питающий центр к периоду максимальных нагрузок, специалисты «Россети Тюмень» заменили девять масляных выключателей на современные вакуумные. Новое оборудование отечественного производства является не только экологичным и пожаробезопасным, но и обладает высокой надежностью.

Проведенные специалистами плановые технические мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения жилых зданий, а также социально значимых объектов Казыма – участковой больницы, школы, детского сада и дома культуры. На эти цели компания направила больше 10 млн рублей.