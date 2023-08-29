Энергетики повысили надежность электроснабжения югорского поселения Казым

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Объект является ключевым звеном в схеме электроснабжения населенного пункта, где проживают около 1 700 человек. Чтобы подготовить питающий центр к периоду максимальных нагрузок, специалисты «Россети Тюмень» заменили девять масляных выключателей на современные вакуумные. Новое оборудование отечественного производства является не только экологичным и пожаробезопасным, но и обладает высокой надежностью.

Проведенные специалистами плановые технические мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения жилых зданий, а также социально значимых объектов Казыма – участковой больницы, школы, детского сада и дома культуры. На эти цели компания направила больше 10 млн рублей.