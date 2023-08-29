Роспотребнадзор Югры проверяет молочную продукцию в Ханты-Мансийске из-за жалоб покупателей

Фото: Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре

Роспотребнадзор проводит внеплановую проверку в Ханты-Мансийске. Ее начали из-за информации о продаже в одном из магазинов города некачественного молока и молочной продукции, что могло угрожать здоровью покупателей.

Фото: Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре

- Проведен выборочный контроль, инспекторами взято на экспертизу 3 литра сырого молока в упаковке производителя, 3 литра кефира, один килограмм творога , 750 мл сливок и 750 мл сметаны. Продукция направлена в экспертную организацию для лабораторных исследований - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре растет заболеваемость энтеровирусной инфекцией. Роспотребнадзор Югры рекомендуют соблюдать меры профилактики и серьезно относиться к своему здоровью.