Фото: администрация Сургутского района

В Сургутском районе выбрали самого сильного человека в Югре. Турнир по силовому экстриму «Самый сильный человек ХМАО-Югры 2023» прошел на центральной площади в Лянторе. В состязаниях участвовали восемь именитых спортсменов-тяжелоатлетов. Свои силы испытали восемь атлетов из Мегиона, Сургута, Тюмени, Перми и Лянтора.

- Первый турнир по силовому экстриму в Лянторе мы провели в прошлом году. Народу понравилось - несмотря на дождь, на площади было многолюдно. Решили в этом году повторить наш опыт. Всех приглашаем на это зрелищное мероприятие, - рассказал руководитель региональной общественной организации Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи «Пересвет» Сергей Юдин.

Богатыри прошли несколько испытаний - подъем богатырского бревна на максимальный вес, удержание 40-килограммового богатырского молота, подъем автомобиля и другие.

По итогам подсчета баллов после всех испытаний 3 место занял Андрей «Питбуль» Ящук из Тюмени, 2 место - Валерий «Т-34» Савин из Мегиона, а 1 место заслужил Александр «Лев» Зинец из Лянтора.

Кстати, лянторский спортсмен, занявший 1 место, уже является обладателем титула «Самый сильный человек Тюменской области». Кроме того, он установил рекорд России: вместе с Александром Абдурахмановым отбуксировали самосвал весом около 28 тонн за 49 секунд на расстояние около 9,5 метров. Подобную технику в России буксировали впервые.