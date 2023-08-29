Фото: Управление автодорог Югры

В Кондинском районе завершается второй этап капремонта дороги Урай – Шаим на участке с 7 по 14 км. Об этом сообщает Управление автодорог Югры. Капремонт региональной дороги начался в 2022 году, а после завершения третьего этапа капремонта в 2024 году будет обновлено почти 27 км дороги.

На участке установлено 25 новых водопропускных труб, подготовлено основание трассы, что позволило получить прочное и качественное дорожное основание. Полностью завершена укладка верхнего слоя дорожного покрытия и укреплены откосы.

Специалистам еще необходимо укрепить обочины и нанести дорожную разметку.