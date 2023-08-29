В Нижневартовске 3 сентября пройдет акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Фото: департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска

В Нижневартовске 3 сентября пройдет акция «Капля жизни». Город присоединится к всероссийским памятным акциям, которые посвящены Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Так, в 12 часов на территории архитектурно-паркового комплекса «Добрый ангел мира» состоится минута молчания и возложение цветов.

В департамент по социальной политике администрации Нижневартовска отметили, что 3 сентября по всей стране вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. Акции приурочены к трагическим событиям, произошедшим в первые сентябрьские дни 2004 года в Беслане.