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НовостиОбщество29 августа 2023 5:09

Ханты-Мансийск готовится к форум-выставке «Изюминки комфорта»

Форум-выставка по благоустройству Ханты-Мансийска пройдет с 8 по 10 сентября
Виктория Терина
Ханты-Мансийск готовится к форум-выставке «Изюминки комфорта». Фото: Городской информационный центр

Ханты-Мансийск готовится к форум-выставке «Изюминки комфорта». Фото: Городской информационный центр

Ханты-Мансийск готовится к «Изюминкам комфорта». Это форум-выставка по благоустройству и развитию современной городской инфраструктуры. Участники будут создавать наиболее удобную, качественную, комфортную и современную среду для жизни граждан, что поможет преобразить город и вовлечь жителей в процесс благоустройства.

Фото: Городской информационный центр

Фото: Городской информационный центр

Как отметили в Городском информационном центре, новые «изюминки» уже появились на территории Арт-резиденции. Участников форума-выставки будут встречать лесные обитатели Сибири: заяц и белка. Отдохнуть гости мероприятия смогут на удобных креслах возле импровизированного костра «Космос».

Сам форум-выставка пройдет с 8 по 10 сентября.