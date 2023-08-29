В Югре вахтовик перевел мошенникам 10 миллионов рублей, пытаясь заработать на финансовой бирже Фото: Юлия Кучеренко

В Югре вахтовик перевел мошенникам 10 миллионов рублей в надежде заработать на финансовой бирже. Как сообщили в ОМВД России по Нефтеюганску, 36-летний мужчина в начале лета наткнулся на привлекательную рекламу инвестиционной площадки. Перейдя по ссылке, он ввел свои данные и через некоторое время с ним связался эксперт платформы.

Эксперт рассказал вахтовику о том, что компания тестирует новые финансовые технологии и предлагает вложиться в их акции под высокие проценты. Мужчина решил рискнуть и вложил несколько небольших сумм - до 20 тысяч рублей.

- Складывалось впечатление, что платформа реально работает – деньги в приложении росли в 2 раза. Позже они мне звонили и говорили, что не зря вложил деньги и сейчас компания проводит выгодную акцию по вкладам, а для ее участия нужны крупные суммы. Тогда я решил перевести на счет 1 млн рублей, который откладывал несколько лет, − рассказал мужчина.

По рекомендациям аферистов он оформил вредит на 4 миллиона рублей, а также попросил знакомых взять кредиты. Общая сумма превысила 9,7 миллионов рублей.

Заведено уголовное дело.