В Югре медики удалили 37-летней женщине опухоль в носу, которая мешала ей дышать. Фото: Департамент здравоохранения Югры

В Югре специалисты избавили 37-летнюю женщину от доброкачественной опухоли в носу, мешавшей ей свободно дышать. Опухоль была большой и занимала почти всю левую часть носовой пазухи. Опасно было и то, что в опухоль поступала кровь напрямую из верхнечелюстной артерии.

Операцию проводили в два этапа, сначала хирург ювелирную операцию, любая ошибка в которой могла привести к осложнению. Таким образом он перекрыли кровоток к новообразованию. А уже на втором этапе оториноларингологи удалили опухоль.

- Командная работа анестезиологов, рентгенхирургов и нас создала идеальные условия для операции. Благодаря их мастерству на протяжении трехчасовой операции, давление держалось в пределах 80/60 мм ртутного столба. Операционная кровопотеря стала минимальной и составила 30 мл, – рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Максим Манаков.

Благодаря профессионализму и грамотно выстроенной работы специалистов, операция прошла без осложнений и женщина чувствует себя хорошо и уже выписана домой.