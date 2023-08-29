В Югре 29 августа будет ветрено и дождливо Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 29 августа, облачно с прояснениями, местами ожидается кратковременный дождь, гроза, ночью в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, днем порывы ветра будут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью +8, +13 °С, при прояснениях +1, +6 °С, а днем потеплеет до +14, +19 °С.

В Ханты-Мансийске также облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Ночью столбик термометра покажет +10, +12 °С, днем прогреется до +14, +16 °С.

Подробнее о погоде в регионе можно посмотреть в инфографике МЧС.