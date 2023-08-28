В Югре осужденные изготовят мебель для школ и детских садов. Фото: УФСИН России по ХМАО-Югре

К началу учебного года югорские осужденные изготовят мебель для школ и детских садов. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по ХМАО-Югре.

Мужчины, отбывающие наказание в исправительных учреждениях Сургута и Нижневартовска, сделают корпусную мебель для образовательных учреждений региона. Это будут письменные столы, стулья, скамейки, тумбы и стеллажи на общую сумму около 2 миллионов рублей. Вся мебель будет изготовлена строго по эскизам и размерам заказчика, учитывая цвета фасадов и фурнитуры.

Осужденные, которые будут изготавливать мебель имеют образование, полученное в профессиональных училищах, расположенных на территории колоний. Они получили необходимые знания и навыки для выполнения заказов на высшем уровне.

- Производственная деятельность исправительных учреждений округа ориентирована на получение новых заказов с целью создания дополнительных рабочих мест для осуждённых, а также погашения исковых обязательств перед потерпевшими и выплаты алиментов, - рассказал заместитель начальника окружного УФСИН Игорь Костин.

УФСИН России по ХМАО-Югре