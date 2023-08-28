В Нижневартовске начинается прививочная кампания против гриппа Фото: Юлия Кучеренко

В Нижневартовске начинается прививочная кампания против гриппа. Вакцина «СОВИГРИПП» уже есть в наличии в поликлиниках города. Медики пояснили, что вакцина формирует высокий специфический иммунитет против сезонного гриппа.

В женской консультации прививают препаратом «Ультрикс Квадри». Это вакцина предназначена для детей и беременных женщин. Она формирует высокий иммунитет против гриппа типа А и В. После вакцинации антитела появляются через 8-12 дней, иммунитет сохраняется до года.

- Защитить свой иммунитет от вируса гриппа можно уже сейчас, обратившись в прививочный кабинет поликлиники по месту жительства, а беременным - в женскую консультацию, - рассказала врач-эпидемиолог Марина Ивановна Любимова.