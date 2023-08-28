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НовостиОбщество28 августа 2023 15:49

В Сургутском районе откроют центр патриотического воспитания

Центр патриотического воспитания «Наследие» в Сургутском районе начнет действовать с 1 сентября
Виктория Терина
В Сургутском районе откроют центр патриотического воспитания. Фото: администрация Сургутского района

В Сургутском районе откроют центр патриотического воспитания. Фото: администрация Сургутского района

В Сургутском районе откроют центр патриотического воспитания «Наследие», он начнет действовать с 1 сентября на базе районного центра дополнительного образования

- Сегодня каждый руководитель школьного военно–патриотического клуба, будет трудоустроен в этот центр. Вся деятельность клуба будет осуществляться из этого центра. Работа кадетских юнармейских классов также будет координироваться из этого центра. На сегодня у нас уже составлен план работы, определены программы военно-патриотических клубов, знаем сетку мероприятий, которые будут проводиться, - рассказала директор департамента образования администрации Сургутского района Ольга Кочурова.

Во всех школах Сургутского района сейчас созданы первичные отделения «Движение Первых» и военно-патриотические клубы, а с 1 сентября на уроках ОБЖ будут обучать начальной военной подготовке.