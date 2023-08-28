Наркосбытчик из Радужного осужден на 15 лет строго режима Фото: Татьяна Коркина

Житель Радужного осужден на 15 лет за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре Югры.

- Радужнинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным по статья "покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" и "незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере" - сообщили в надзорном ведомстве.

Мужчина распространял наркотики в составе группы лиц по предварительному сговору. Он приобретал партии наркотиков и раскладывал их в «тайниках» на территории Радужного. В сентябре 2020 года его задержали.

В надзорном ведомстве уточнили, что суд назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.