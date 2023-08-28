В Сургутском районе вручили медаль сотому новорожденному. Фото: администрация Сургутского района

В Сургутском районе вручили медаль сотому новорожденному. Как сообщили в администрации Сургутского района, в Белом Яре наградили семью, в которой родился ребенок, ставший сотым с начала 2023 года. Новорожденную девочку зовут Алиса. Маме и папе вручили первый документ – свидетельство о рождении и медаль сотому «Рожденному в поселке Белый Яр». Алиса стала вторым ребенком в молодой семье. В пресс-службе администрации района отметили, что в Сургутском районе растет рождаемость.

- За первую половину полугодия количество зарегистрированных рождений увеличилось на 17% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года и составило 890, - рассказала начальник отдела ЗАГС администрации Сургутского района Юлия Фролова.

Причем отметили, что число родившихся мальчиков на 6% больше, чем девочек. У представителей КМНС родилось 33 малыша. 18 двойняшек появилось на свет в первом полугодии 2023 года.