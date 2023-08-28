В ожоговых центрах Югры врачи борются за жизнь троих пострадавших во время взрыва на месторождении. Фото: Пыть-Яхская окружная клиническая больница

В ожоговых центрах Югры врачи продолжают бороться за жизнь троих пострадавших во время взрыва на Талинском нефтяном месторождении. О состоянии нефтяников корреспонденту «Комсомольской правды - Югра» сегодня сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО-Югры.

- В ожоговых центрах находятся трое пострадавших после взрыва. Их состоянии по-прежнему крайне тяжелое, без положительной динамики. Врачи делают все возможное, - сообщили в пресс-службе.

Также известно, что пациенты буквально сгорели заживо при взрыве, получив ожоги более 70% тела. Поэтому оценивать их шансы на выживание крайне сложно, но медики будут бороться столько сколько потребуется.

Напомним, во время ЧП сильнейшие ожоги получили 6 работников месторождения, один человек погиб на месте происшествия. Спустя сутки в ОКБ Нягани скончался мастер, работавший на месторождении - Руслан Салихов, у него было 90% ожогов тела, а спустя несколько дней скончались еще двое пострадавших.

- Трое их шести пострадавших скончались в больницах из-за травм несовместимых с жизнью - подтвердили в департаменте здравоохранения.

Напомним, ранее мы писали о том, что следователи назвали причину взрыва на месторождении нефти в Югре, а также завели уголовное дело из-за произошедшего взрыва.