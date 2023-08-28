Житель Нижневартовска вынес из супермаркета 14 банок икры. Фото: скриншот из видео/пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре

Житель Нижневартовска вынес из супермаркета 14 банок икры общей стоимостью более 11 тысяч рублей. О краже в полицию сообщили сотрудники магазина.

Полицейские выяснили, что к краже причастен 38-летний ранее судимый житель Нижневартовска. Его смогли вычислить по камерам видеонаблюдения. Мужчина дважды приходил в магазин, брал с витрины банки с деликатесом, а затем переходил в другой отдел и прятал их в карманы верхней одежды и рюкзак.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, краденную икру вор продал на улице прохожим за 3 тысячи рублей, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Заведено уголовное дело