Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 августа 2023 9:06

В Нефтеюганске работника компании осудят за коммерческий подкуп

Следком Югры завершил расследование уголовного дела о коммерческом подкупе в Нефтеюганске
Виктория Терина
Следком Югры завершил расследование уголовного дела о коммерческом подкупе в Нефтеюганске

Следком Югры завершил расследование уголовного дела о коммерческом подкупе в Нефтеюганске

Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганске завершено расследование уголовного дела о коммерческом подкупе. Об этом сегодня сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Сотрудник одного из подразделений коммерческой компании предложил представителю подрядчика за вознаграждение беспрепятственно принимать работы, а также помогать заключать дальнейшие сделки. В 2022 году за подобную договоренность подрядчик получил свыше 6 миллионов рублей. По уголовному делу собраны доказательства и уголовное дело передано в суд.

- Работнику коммерческой организации грозит штраф в размере от двух миллионов до пяти миллионов рублей, или в размере от пятидесятикратной до девяностократной суммы коммерческого подкупа либо лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа - говорится в информации СУ СК РФ по ХМАО-Югре.