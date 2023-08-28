В Нефтеюганске работника компании осудят за коммерческий подкуп

Следком Югры завершил расследование уголовного дела о коммерческом подкупе в Нефтеюганске Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганске завершено расследование уголовного дела о коммерческом подкупе. Об этом сегодня сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Сотрудник одного из подразделений коммерческой компании предложил представителю подрядчика за вознаграждение беспрепятственно принимать работы, а также помогать заключать дальнейшие сделки. В 2022 году за подобную договоренность подрядчик получил свыше 6 миллионов рублей. По уголовному делу собраны доказательства и уголовное дело передано в суд.

- Работнику коммерческой организации грозит штраф в размере от двух миллионов до пяти миллионов рублей, или в размере от пятидесятикратной до девяностократной суммы коммерческого подкупа либо лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа - говорится в информации СУ СК РФ по ХМАО-Югре.