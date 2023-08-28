В Югре по вине пьяного водителя без прав погиб пассажир легковушки

В Югре по вине нетрезвого водителя без прав погиб мужчина. Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за выходные зарегистрировано 9 ДТП, в которых 1 человек погиб и 10-получили травмы, в том числе 3 детей. Об этом сообщает Госавтоинспекцию Югры.

Так, по вине нетрезвого водителя, не имеющего водительских прав погиб пассажир. Случилось это на 203 км автодороги «Юг» Кондинского района, когда 36-летний водитель «ВАЗ», при проезде нерегулируемого перекрестка, не уступил дорогу грузовому автомобилю «JAC», под управлением 51-летнего мужчины. В результате ДТП 44-летний пассажир Лады погиб на месте, а водитель этого же авто получил травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции задержано 43 водителя с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечен 71 водитель и 152 - за нарушение правил перевозки детей.