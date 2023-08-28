В Мегионе прокуратура помогла работникам получить свыше 40 миллионов рублей

В Мегионе прокуратура помогла работникам свыше 40 миллионов рублей Фото: Юлия Кучеренко

В Мегионе прокуратура помогла работникам предприятия получить долг по зарплате на сумму свыше 40 миллионов рублей. По данным ведомства, такая крупная задолженность образовалась у предприятия- АО «КапРемСервис» за май 2023 года.

- Прокуратура Мегиона провела проверку соблюдения трудового законодательства. Прокурор города внес в адрес руководителя предприятия представление, которое рассмотрено и удовлетворено. По постановлению прокурора должностное лицо привлечено к административной ответственности - говорится в сообщении надзорного ведомства.

После разбирательства работникам полностью выплатили долг по зарплате.

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