За месяц в Югре отдохнули 200 детей из ДНР. Фото: телеграм-канал "Югра официально"

Каникулы в Югре для детей из Макеевки подошли к концу. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства Югры.

В августе в регионе отдохнули 200 детей из ДНР. Ребята провели три незабываемые недели в Сургутском многопрофильном реабилитационном центре и в детском лагере «Окуневские зори» в Советском районе. Всего с начала года в Югре отдохнули и прошли медицинскую реабилитацию 400 юных макеевчан.

Для них разработали программу адаптации, которая включала в себя работу с психологами и социальными работниками, экскурсии, спортивные и оздоровительные мероприятия. Каждый ребенок прошел диспансеризацию, после которой были даны рекомендации для родителей.

Напомним, ранее мы писали о том, что сотрудники УФСИН Югры собрали больше 100 канцелярских наборов для первоклассников Донбасса.