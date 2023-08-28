В школы Сургутского района завезли новые учебники истории с разделом про СВО. Фото: администрация Сургутского района

Новые учебники истории с разделом про СВО привезли в Сургутский район. Учебники содержат разделы о госперевороте на Украине, о предпосылках возвращения Крыма в Российскую Федерацию, рассказывают хронологию проведения специальной военной операции и реакцию стран Запада, а также о попытках фальсификации истории.

Школьники теперь будут изучать информацию о подвигах героев специальной военной операции, добровольцах и волонтерах, познакомятся с биографиями современных защитников Отечества. Об этом сообщили в администрации Сургутского района.

- Всего мы получили 2 536 учебников по истории для 10-11 классов. Совсем скоро все учебники будут распределены по 19 школам и двум филиалам, - рассказала директор МКУ СР «Информационно-методический центр» Вера Слизова.

Эти пособия будут изучать ученики 10-11 классов. Раздел про СВО добавлен в учебник истории для 11 классов. Новый материал предстоит изучить и педагогам.

- Что касается наших педагогов часть методических рекомендаций они уже получили для реализации этого курса. Но не надо ограничиваться только предметом истории. Ведь курс «Разговоры о важном» именно тот курс, который рассчитан на детей с 1 по 11 класс, где рассказывают о тех события, которые сейчас происходят в нашей стране, о тех исторических события, которые происходили, о том, чем мы можем гордиться, - прокомментировала директор департамента образования администрации Сургутского района Ольга Кочурова.

Сейчас разрабатываются единые учебники по всем школьным предметам, их подготовят до конца 2025 года. Полностью перейти на новые учебники планируется в ближайшие пять лет.