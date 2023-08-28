За неделю, с 21 по 27 августа, в Югре потушили 7 лесных пожаров. Фото: предоставлено КП

За неделю, с 21 по 27 августа, в Югре ликвидировали 7 лесных пожаров на площади порядка 365 га. Сегодня, по информации департамента недропользования и природных ресурсов Югры, в регионе не зафиксированы природные пожары.

Авиапатрулирование югорских лесов продолжается в постоянном режиме. Всего с начала пожароопасного периода в Югре потушили 166 ландшафтных пожаров на площади свыше 27, 5 гектаров, 636 лесных пожаров на площади более 62,6 гектаров, а также 7 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий на площади 525,1 га.

В Югре продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрещено сжигать мусор, сухую траву, применять открытый огонь, разводить костры, использовать мангалы.