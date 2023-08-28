В Югре 28 августа будет ветрено и прохладно Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 28 августа переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3, +8 °С, днем потеплеет до +15, +20 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Ночью столбик термометра покажет +6, +8 °С, днем воздух прогреется до +17, +19 °С.

Подробнее о погоде в регионе можно посмотреть в инфографике МЧС.