Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 августа 2023 2:46

В Югре 28 августа будет ветрено и прохладно

Днем потеплеет до +20 градусов
Виктория Терина
В Югре 28 августа будет ветрено и прохладно

В Югре 28 августа будет ветрено и прохладно

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 28 августа переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3, +8 °С, днем потеплеет до +15, +20 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Ночью столбик термометра покажет +6, +8 °С, днем воздух прогреется до +17, +19 °С.

Подробнее о погоде в регионе можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре