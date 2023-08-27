В Нижневартовске мужчина выловил гигантскую щуку. Фото: паблик "Охота и рыбалка ХМАО-Югра"

Рыбак Иван из Нижневартовска похвастался огромными щуками, которых он поймал в реке Обь. Фотографии своего улова мужчина опубликовал в паблике «Охота и рыбалка» в соцсети ВКонтакте.

- Иван удивляет своими трофеями. Поймал щук на реке Обь в Нижневартовске, - говорится в публикации.

Фото: паблик "Охота и рыбалка ХМАО-Югра"

Рыба была поймана в реке Обь, ее длинна практически равна половине роста мужчины. Сколько весит улов мужчина не уточнил.

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