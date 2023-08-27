В Сургуте прошла выставка «Урожай года – 2023». Фото: администрация Сургута

В Сургуте садоводы и огородники представили свои достижения на празднике «Урожай года – 2023». Об этом рассказали в администрации города. Выставка-конкурс «Дары Севера» прошла на территории историко-культурного центра «Старый Сургут». В ней участвовали около 100 жителей города.

В Сургуте прошла выставка «Урожай года – 2023». Фото: администрация Сургута

Дачники показали разнообразие цветов и плодов, а также их оригинальное оформление в восьми номинациях, в том числе в двух новых - «Северный шик» и «Птичкина Дача». Горожане сплели венки на головах, украшенные цветами, листьями, ветками и садово-овощными культурами. А юные садоводы показали самодельные скворечники.

Победители конкурса получили награды и подарки. Кроме того, гостям предлагали посетить выставку-ярмарку сельскохозяйственной, цветочной, фермерской и ремесленной продукции. А еще мастер-класс от цветочной мастерской.