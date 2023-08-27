В Югре 27 августа потеплеет до +18 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 27 августа, переменная облачность. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер южный, юго-восточный ночью 2 – 7 м/с, днем 5 – 10 м/с. Ночью будет +3, +8 °С, днем воздух прогреется до +13, +18 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь. Ночью и утром туман. Ветер южный, юго-восточный ночью 2 – 7 м/с, днем 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +5, +7 °С, днем потеплеет до +16, +18 °С.

Подробнее о погоде в регионе можно узнать в инфографике МЧС.