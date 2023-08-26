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НовостиПроисшествия26 августа 2023 5:59

В Нефтеюганске мошенник пообещал мужчине красивые номера и отправился за решетку

Злоумышленник обманул доверчивого жителя и развел его на деньги.
Екатерина Коган
Мошенник пообещал красивые номера на автомобиль и развел доверчивого мужчину на деньги. Фото: Комсомольская правда

Мошенник пообещал красивые номера на автомобиль и развел доверчивого мужчину на деньги. Фото: Комсомольская правда

В начале этого года в полицию Нефтеюганска обратился местный житель, который заявил о мошенничестве. Как рассказали корреспонденту «КП-Югра» в пресс-службе ОМВД города, мужчина воспользовался услугами такси и в ходе поездки разговорился с водителем и спросил, нет ли у него знакомых в ГИБДД, либо же связей, которые бы могли помочь получить ему «красивые» номера. Водитель не растерялся и сказал, что готов помочь ему. Записал сотовый потерпевшего, а через неделю позвонил и обрадовал, что госномера готовы, но прежде чем поехать за ними в Госавтоинспекцию, нужно перевести денежные средства на счет в качестве компенсации.

Потерпевшего этого не смутило, он поревел деньги и только потом понял, что попал в лапы афериста. С ним перестали выходить на связь, а все контакты были заблокированы. Силовики установили личность мошенника и его местонахождение. Оказалось, что он ранее был судим. Свою вину он признал и также сказал, что совершил противоправные действия следуя корыстным целям. Сумма ущерба невелика – 12 тысяч 800 рублей, однако, несмотря на это, злоумышленник отправился в колонию строгого режима на 1 год и 15 дней.