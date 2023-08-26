В Лангепасе полицейские возбудили уголовное дело по факту вымогательства

Полицейские возбудили уголовное дело и ищут преступника. Фото: Комсомольская правда

Местная жительница сотрудникам полиции рассказала, что в одном из мессенджеров ей пришло сообщение от неизвестного, который угрожал распространить сведения, порочащее ее имя. За молчание он требовал 70 тысяч 50 рублей. В пресс-службе областного УМДВ Югры корреспонденту «КП-Югра» пояснили, что заявительница испугалась, что распространят ее личные данные и перевела злоумышленнику 15 тысяч рублей личных сбережений и 55 тысяч с «кредитки».

В ведомстве также добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». За подобное преступление предусматривается лишение свободы сроком до четырех лет. Сейчас силовики проводят необходимые мероприятия и устанавливают причастных к данному преступлению лиц.