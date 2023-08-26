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НовостиОбщество26 августа 2023 0:37

В Югре 26 августа ожидаются кратковременные дожди

Осадки пройдут в некоторых районах ХМАО.
Екатерина Коган
В субботу в регионе возможны осадки

В субботу в регионе возможны осадки

Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

В Ханты-Мансийском автономном округе 26 августа ожидается переменная облачность. Как сообщает ГУ МЧС по ХМАО, в отдельных районах возможен непродолжительный дождь. Ветер юго-западный 4-9 м/с. В ночное время суток температура воздуха опустится до +3..+8 градусов. А днем распогодится до +13..+18 градусов.

В Ханты-Мансийске также будет переменная облачность. Осадков в ночные часы не прогнозируются, а вот днем кратковременный дождь возможен. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура ночью +6..+8 градусов, днем воздух прогреется до +18.

Погода на 26 августа. Фото: ГУ МЧС по ХМАО

Погода на 26 августа. Фото: ГУ МЧС по ХМАО