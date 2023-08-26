В Югре 26 августа ожидаются кратковременные дожди

В субботу в регионе возможны осадки Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

В Ханты-Мансийском автономном округе 26 августа ожидается переменная облачность. Как сообщает ГУ МЧС по ХМАО, в отдельных районах возможен непродолжительный дождь. Ветер юго-западный 4-9 м/с. В ночное время суток температура воздуха опустится до +3..+8 градусов. А днем распогодится до +13..+18 градусов.

В Ханты-Мансийске также будет переменная облачность. Осадков в ночные часы не прогнозируются, а вот днем кратковременный дождь возможен. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура ночью +6..+8 градусов, днем воздух прогреется до +18.