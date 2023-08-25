В Югре за сутки выявлено 8 новых случаев коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре всего зарегистрировано 270 483 случаев коронавируса. За последние сутки в регионе зарегистрировано 8 случаев заболевания COVID-19 в 5 муниципалитетах округа: в Сургутском, Советском районах и Сургуте зарегистрировано по 2 случая, в Кондинском районе и Нягани – по 1 случаю.

Среди жителей 30-49 лет выявлено 4 случая, 50-64 лет – 1 случай, старше 65 лет – 3 случая. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 8 случаев, завозных случаев не зарегистрировано. У 1 человека болезнь протекала бессимптомно, симптомы ОРВИ зафиксированы у 7 человек. За сутки обследовано 443 человека, всего на коронавирус прошли обследование 3 843 400 жителей Югры.