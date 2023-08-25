Старшеклассники Югры получат новые учебники по истории

К 1 сентября пособия «Единый учебник по всеобщей истории и истории России» поступят во все муниципалитеты Югры Фото: Юлия Кучеренко

Старшеклассники Нижневартовска получат новые учебники по истории. Об этом сообщает администрации города. Подготовка к новому учебному году уже завершается, в школах заканчиваются ремонты, комплектация необходимым, в том числе учебниками.

В департаменте образования и науки Югры сообщают, что все субъекты Российской Федерации реализуют единый стандарт обучения. К нему приведут и образовательную литературу, в первую очередь обновят учебники истории для старшеклассников. К 1 сентября пособия «Единый учебник по всеобщей истории и истории России» поступят во все муниципалитеты Югры.

В том числе эти новшества коснутся и Нижневартовска. Так, в сентябре новые учебники для 10-11 классов попадут в школы Нижневартовска.