В одном из поселков на территории Ханты-Мансийского района открыли новый модульный ФАП

Департамент здравоохранения Югры Фото: Департамент здравоохранения Югры

В поселке Кирпичном на территории Ханты-Мансийского района установили новый модульный фельдшерско-акушерского пункт. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО-Югры. Площадь пункта составила 75 квадратных метров.

Он оснащен мобильным комплектом диагностического оборудования, необходимыми лекарствами, оборудованием для оказания первой неотложной помощи и многим другим. Штат медучреждения полностью укомплектован.

- Новые удобства и возможности будут очень полезны для нашей дружной команды, состоящей из 5 сотрудников. Мы уже начали вести прием пациентов. Новое здание создает комфортные условия для работы медицинского персонала, - рассказала заведующая ФАПом, акушер Грибанова Оксана Юрьевна.