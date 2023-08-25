В Ханты-Мансийске стартует фестиваль профессиональной и любительской рыбалки «Клевый берег». Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске стартует фестиваль профессиональной и любительской рыбалки «Клевый берег». Об этом сообщает администрация Ханты-Мансийска.

Спортсменов и гостей праздника ждут два насыщенных дня, которые запомнятся надолго. Кроме чемпионата по рыбной ловле 27 августа для участников организуют уютный палаточный городок и развлекательную программу «Археопарковка».

Кроме того, запланированы выступления городских артистов и кавер-групп, представление от Театра обско-угорских народов — Солнце. Все это пройдет у «Мамонтов Югры».