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НовостиОбщество25 августа 2023 13:00

В Ханты-Мансийске стартует фестиваль профессиональной и любительской рыбалки «Клевый берег»

Спортсменов и гостей фестиваля «Клевый берег» в Ханты-Мансийске ждут два насыщенных дня
Виктория Терина
В Ханты-Мансийске стартует фестиваль профессиональной и любительской рыбалки «Клевый берег». Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске стартует фестиваль профессиональной и любительской рыбалки «Клевый берег». Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске стартует фестиваль профессиональной и любительской рыбалки «Клевый берег». Об этом сообщает администрация Ханты-Мансийска.

Спортсменов и гостей праздника ждут два насыщенных дня, которые запомнятся надолго. Кроме чемпионата по рыбной ловле 27 августа для участников организуют уютный палаточный городок и развлекательную программу «Археопарковка».

Кроме того, запланированы выступления городских артистов и кавер-групп, представление от Театра обско-угорских народов — Солнце. Все это пройдет у «Мамонтов Югры».