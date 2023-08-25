В Югре задержали находившуюся в федеральном розыске женщину, которая устроила стрельбу во дворе. Фото: архив КП

В Нижневартовске полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить остановить автомобиль. В полицию заявила женщина и сообщила, что во дворе дома по улице Северная неизвестная девушка выстрелила в мужчину и уехала на зеленом автомобиле.

Через время полицейские заметили схожий автомобиль во дворе жилого дома по улице Зимняя. На переднем пассажирском сидении автомобиля полицейские заметили предмет, похожий на пистолет, а сзади сидела женщина. Она проигнорировала требования полицейских о выходе из автомобиля, пересела за руль и попыталась уехать. Полицейские применили табельное оружие, выстрелив в заднее правое колесо. Нарушительницу доставили в полицию. Оказалось, что 32-летняя женщина уже была судима за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере, а еще она находится в федеральном розыске.

Конфликт из-за которого начались поиски ее авто, произошел на улице Северной. Девушка выстрелила из пневматического пистолета в сторону 27-летнего мужчины и покинула место происшествия на автомобиле «Джили МК». На месте происшествий полицейские нашли 2 пистолета, пакетик с неизвестным веществом, 3 приспособления для употребления наркотиков и телефон. Все это передано на экспертизу. Проводится проверка.