Работника «Транснефть – Сибири» Павла Антошкина признали лучшим электрогазосварщиком на Международном конкуре профмастерства

Фото: «Транснефть – Сибирь»

Работник «Транснефть – Сибири» Павел Антошкин стал лучшим электрогазосварщиком на Международном конкуре профмастерства нефтетранспортной отрасли, который прошел в Уфе. Вкус победы ему знаком – он не раз был в числе первых на профессиональных соревнованиях среди работников организаций системы «Транснефть».

– Все конкурсанты – достойные, сильные соперники, лучшие в своих компаниях, – отметил Антошкин. Он уже шесть лет трудится электрогазосварщиком на нефтеперекачивающей станции «Катыш» (ХМАО-Югра) Урайского управления магистральных нефтепроводов.

В Международном конкурсе профмастерства приняли участие команды из соседних стран – Белоруссии и Казахстана. Конкурсные комиссии, в состав которых вошли представители всех компаний-участников, определяли лучших по восьми профессиям: оператор товарный, лаборант химического анализа, трубопроводчик линейный, слесарь по ремонту технологических установок, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, оператор нефтеперекачивающей станции.

Фото: «Транснефть – Сибирь»

Целями конкурса профмастерства являются обмен передовым опытом, знакомство с новыми решениями в сфере трубопроводного транспорта, повышение мастерства работников отрасли, а еще расширение связей между коллективами и укрепление партнерских отношений на международном уровне.