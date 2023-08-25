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НовостиОбщество25 августа 2023 8:47

Тюменские энергетики обеспечили электроэнергией 27 станций сотовой связи

Источник:kp.ru
Фото: Марина Нагайцева

Фото: Марина Нагайцева

За шесть месяцев 2023 года «Россети Тюмень» присоединили к электрическим сетям 27 базовых станций сотовой связи в Тюменской области и Югре. Обеспечивая электроснабжение инфраструктуры связи, энергетики содействуют реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура».

В рамках технологического присоединения специалисты электросетевого предприятия построили участки 2 воздушных линий и установили трансформаторную подстанцию мощностью 25 кВА. Для обеспечения надежной работы телекоммуникационного оборудования выдано более 200 кВт мощности от 26 питающих центров.

Выполненные мероприятия позволили расширить зону уверенного приема сигнала и обеспечить жителям регионов высокоскоростной мобильный интернет по технологиям 4G и LTE.