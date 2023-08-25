В Югре медики спасли руку мужчине, который потерял много крови из-за ранения стеклом

Фото: официальный телеграм-канал Депздрава Югры

Врачей окружной клинической больницы Нижневартовска экстренно вызвали в городскую больницу Мегиона. В помощи специалистов нуждался мужчина, получивший резанную рану плеча стеклом. Как рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО-Югры, пациент получил рассечение до кости и из-за этого было нарушено кровоснабжение предплечья, что грозило ампутацией руки. Кроме того, из-за сильной боли и большой потери крови у пациента наблюдался геморрагический шок.

- После хирургической обработки раны, мы совместно с врачом-сосудистым-хирургом Самандарбеком Казаковым сшили всю переднюю группу мышц плеча, сосудисто-нервный пучок, тем самым восстановили кровоток и чувствительность поврежденной конечности, – рассказал врач-хирург Михаил Котвелиев.

Операцию проводили 40 минут и после того, как его состояние улучшилось, мужчину перевели в окружную больницу Нижневартовска для восстановления под наблюдением профильных специалистов. После полного курса лечения мужчину выписали домой.